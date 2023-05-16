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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.30 — 15.30 – просп. Героев-североморцев, 57, 61/21;

9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 25;

9.30 — 17.00 – просп. Ленина, 27, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6, 10, 12.

От горячего водоснабжения:

с 11.30 15 мая до выполнения работ 19 мая - ул. Капитана Буркова, 29, 35.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

9.30 — 20.00  - просп. Ленина, 70, 72, 74, 76; ул. Самойловой, 3.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Беринга, 5, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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