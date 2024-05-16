Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 мая.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Шабалина, 35.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Самойловой, 14.

От электроснабжения:

10.00 — 16.00 - пер. Дальний, 7, 8, 9;

10.00 — 16.00 - ул. Радищева, 68, 70, 74/5, 72/6, 78.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 61/3, 63, 65;

10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 33/2;

10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 17, 19, 29;

10.00 — 15.00. просп. Героев-североморцев, 15/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.