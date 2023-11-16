Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 ноября.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 86, 88; просп. Кирова, 38, 40; ул. Виктора Миронова, 1, 4, 6;

10.00 – 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.