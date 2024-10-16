Мурманская область. Арктика (16+)16.10.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — до выполнения работ - ул. Приморская (район Росляково), 19, 21;
09.00 — 23.00 - ул. Восточно-Объездная дорога, 208.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Сафонова, 5, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полухина, 11, 12, 12а, 12б;
10.00 — 13.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 9, 13, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
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