Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — до устранения - ул. Автопарковая, 10, 12, 20.
От горячего водоснабжения:
8.30 — 18.00 - ул. Ломоносова, 10/2, 10/3.
От электроснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/1, 49/2, 49/3, 61/2, 61/3;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 50;
11.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 16;
11.30 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 11/2;
11.30 — 14.00 - ул. Александра Невского, 91;
13.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 76/1;
13.00 — 15.00 - ул. Коммуны, 16/14.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского 15, 17, 19, 21;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 39, 41, 45.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.