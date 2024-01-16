Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 января.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11, 5 корп. 2, 5 корп. 3;

10.00 – 13.00 - просп. Героев-североморцев, 81,83/1;

10.00 – 13.00 - пр. Михаила Ивченко, 3;

10.00 – 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 34.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - пер. Терский, 4,7а, 9, 13;

9.00 – 17.00 - ул. Загородная, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.