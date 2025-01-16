Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 января.

От теплоснабжения:

9.00 — 10.30 - ул. Фрунзе, 29, 29а.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Аскольдовцев, 25/5 (магазин);

10.00 — 12.00 - ул. Октябрьская, 29;

10.00 — 12.00 - ул. Привокзальная, 20, 22, 24, 26.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Зеленая, 37, 39, 41, 42, 45, 62, 64;

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Егорова, 4;

10.00 — 12.00 - ул. Коминтерна, 15;

11.00 — 14.00 - ул. Володарского, 3;

13.00 — 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 51.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Генералова, 2/18, 13, 15;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 81, 83/1;

10.00 — 13.00 - пр. Михаила Ивченко, 3;

10.00 — 15.00 - ул. Инженерная, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.