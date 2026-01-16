Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 января 2026 года.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 4, 12;

13.00 — 15.00 - ул. Трудовых Резервов, 11.

От горячего водоснабжения:

9.30 — 15.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а, 14а, 15, 16а, 24, 26, 28.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 220, 226, 228;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 71, 73, 75, 79;

10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 74.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.