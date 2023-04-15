Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 апреля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Павлика Морозова, 4а;
9.00 — 18.00 - ул. Скальная, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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