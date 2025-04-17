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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 апреля.

От теплоснабжения:

8.50-12.00 - ул. Первомайская, 2, 4.

От холодного водоснабжения:

9.00-16.00 - ул. Верхне-Ростинское шоссе, 17а;

9.00-16.00 - ул. Кильдинская, 9.

На момент проведения ремонтных работ возможно понижение давления на ЦТП-5 по Верхне-Ростинскому шоссе, 9а и в жилых домах по адресам:

— Верхне-Ростинское шоссе, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,

— ул. Георгия Седова, 20, 22, 24.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00-17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

9.00-17.00 - ул. Аскольдовцев, 23/25, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37.

От электроснабжения:

10.00-13.00 - просп. Героев-североморцев, 17/2;

11.00-14.00 - ул. Аскольдовцев, 20;

12.00-15.00 - ул. Александрова, 6.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Лесная, 8, 10, 12, 17;

10.00-13.00 - пер. Охотничий, 19;

10.00-15.00 - ул. Самойловой, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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