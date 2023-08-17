Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 15 августа до выполнения 21 августа – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов.

Промывка теплосети:

с 17 августа до выполнения 18 августа – промывка теплосети котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (Росляково), 10-11,12, 13, 15, 16, 17, 19.

От горячего и холодного водоснабжения:

11.00 – 13.00 - ул. Хлобыстова, 20 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 22;

9.00 – 13.00 - ул. Старостина, 11 корп. 1, 11корп. 2, 13корп. 1, 13корп. 2; пр-д Связи, 30;

10.00 – 16.00 - ул. Капитана Пономарева, 4, 5.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 28/13; ул. Привокзальная, 8;

10.00 – 16.00 - ул. Александра Невского, 91.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Инженерная, 2а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.