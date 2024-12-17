Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 декабря.
От газоснабжения:
10.00-16.00 - ул. Сафонова, 39;
10.00-13.00 - просп. Кирова, 26, 28, 28в; ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
19.00-20.00 - ул. Володарского, 14, 14а; просп. Ленина, 79;
9.00-23.00 - ул. Александра Невского, 2, 5; Нижне-Ростинское шоссе, 30 - 39, 57, 77; ул. Угольная база, 9, 11.
От горячего водоснабжения:
9.00 16 декабря до выполнения - ул. Полины Осипенко, 6;
9.00 16 декабря до 18.00 17 декабря - ул. Полины Осипенко, 2 (3-й подъезд);
9.00 16 декабря до 17.00 19 декабря - пр. Михаила Ивченко, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.