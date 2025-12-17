Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Юрия Смирнова, 16, 18, 20, 22;
9.00 — 12.00 - ул. Юрия Гагарина, 1, 1а;
9.00 — 12.00 - просп. Героев-североморцев, 21.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 8, 10а, 12;
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 161, 163.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
15.00 — 24.00 - ул. Полярные Зори, 30, 34, 19, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25а, 27/2;
15.00 — 24.00 - пр. Капитана Тарана, 1, 3;
15.00 — 24.00 - ул. Академика Книповича, 34, 36а;
15.00 — 24.00 - ул. Сполохи, 1;
9.30 — до выполнения - ул. Папанина, 22, 24, 26;
9.30 — до выполнения - просп. Ленина, 104.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 58, 60, 62, 62а;
10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 4;
10.00 — 13.00 - пр. Флотский, 1, 3.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 19,21/2;
8.00 — 17.00 - ул. Академика Книповича, 34.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.