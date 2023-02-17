Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.30 17 февраля до выполнения работ - ул. Старостина, 45, 49.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Бабикова, 5, 7; пр-д Капитана Тарана, 19, 21, 22; ул. Карла Маркса, 9, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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Татьяна
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