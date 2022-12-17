Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 и 19 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 и 19 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Александрова, 2; ул. Калинина, 46.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 53, 54, 55, 56, 57, 57а.

От газоснабжения:

17 декабря

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2; ул. Челюскинцев, 9, 11.

От электроснабжения:

17 декабря

10.00 — 16.00 - ул. Сивко, 9 корпю 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.