Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 и 19 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 и 19 января 2026 года.

17 января

От холодного водоснабжения:

0.01 — 6.00 - ул. Карла Маркса, 35, 39, 45;

0.01 — 6.00 - ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18;

0.01 — 6.00 - ул. Полярные Зори, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6;

0.01 — 6.00 - ул. Трудовых Резервов, 11, 11а, 13;

0.01 — 6.00 - ул. Старостина, 8.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 218, 222, 224;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Генералова, 13, 15;

10.00 — 13.00 - ул. Халтурина, 33;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 9/1, 11/2, 15/2.

19 января

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 28/1;

13.00 — 15.00 - ул. Мурманская, 58.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 2;

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 7а, 9;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 18, 22, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.