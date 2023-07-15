Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июля.

Ремонт котельной:

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 1 августа – плановый ремонт котельной «РОСТА» (АО «МЭС») – 144 дома.

Гидравлические испытания теплосети котельной:

с 18 июля до выполнения 20 июля – испытания теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») на гидравлические потери – 575 домов.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 12.00 2 июля до выполнения работ 18 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;

с 16.15 12 июля до выполнения работ 19 июля - пер. Терский, 9.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Александра Невского, 79.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Александра Невского, 97/60;

13.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 13;

17.00 – 18.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 2.

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 49;

12.00 – 15.00 - ул. Олега Кошевого, 4;

14.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 57а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.