Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;
с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Новое Плато, 20, 22;
9.00 - 17.00 - ул. Трудовых Резервов, 11;
10.00 - 17.00 - ул. Свердлова, 46, 48, 50;
11.00 - 16.00 - ул. Ломоносова, 21/10.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - ул. Академика Павлова, 9;
10.00 - 13.00 - пр. Ивана Халатина, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.