Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 17.00 - ул. Новое Плато, 20, 22;

9.00 - 17.00 - ул. Трудовых Резервов, 11;

10.00 - 17.00 - ул. Свердлова, 46, 48, 50;

11.00 - 16.00 - ул. Ломоносова, 21/10.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Академика Павлова, 9;

10.00 - 13.00 - пр. Ивана Халатина, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.