Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — до окончания работ - Североморское шоссе, 2, 4;

9.00 — до окончания работ - район Росляково, ул. Приморская, 1;

9.00 — до окончания работ - район Росляково, ул. Школьная, 1;

9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 2;

9.00 — 23.00 - Нижне-Ростинское шоссе, 30, 39, 57;

9.00 — 23.00 - Угольная база, 9.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Серафимовича, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;

8.00 — 17.00 - ул. Шолохова, 7;

8.00 — 17.00 - ул. Фурманова, 7, 9, 10, 11, 15;

8.00 — 17.00 - ул. Чапаева, 10, 10а, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.