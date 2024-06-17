Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июня.

Опрессовка теплосети:

по 17 июня — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») — 845 домов;

с 17 по 20 июня до выполнения — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 464 дома;

с 18 июня до выполнения 24 июня - опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона – 34 дома;

с 18 июня до выполнения 24 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона – 145 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 17 по 30 июня до выполнения - плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 17 по 30 июня до выполнения — плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 18 по 24 июня до выполнения работ — плановый ремонт котельной «Восточная» — 721 дом.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Инженерная, 3.

От электроснабжения:

9.00 - 11.00 - ул. Скальная, 15, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.