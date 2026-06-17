Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июня 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 57, 59, 61/21;

9.00 — 23.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 25.

От газоснабжения:

9.00 — 15.30 - ул. Молодёжная (район Росляково), 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.