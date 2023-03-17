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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.23 08:10

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Приморская (р-н. Росляково), 7, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Лесная, 17, 29, 39;

9.00 — 23.00 - ул. Чехова, 4, 6; ул. Радищева, 58, 60/2.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 -  ул. Морская, 7; ул. Гагарина, 13, 15.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 – просп. Кирова, 7; ул. Генералова, 18, 24/9, 27, 29/11; ул. Декабристов, 28;

9.00 — 12.00 - ул. Карла Маркса, 7; ул. Софьи Перовской, 25/26, 27, 31/11;

9.00 — 16.00 - ул. Книповича, 39; ул. Осипенко, 8, 8а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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