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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 марта.

От холодного водоснабжения:

Район Дровяное

9.00 — 20.00 - ул. Гарнизонная, 20, 22;

9.00 — 20.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22;

9.00 — 20.00 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 77, 79, 81, 83;

9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 12, 13;

9.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 14, 16.

9.00 — 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 36, 38;

9.00 — 17.00 - ул. Баумана, 53, 55, 57, 59, 65;

9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 17/1 (ЦТП).

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Нахимова, 23;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 53;

11.00 — 13.00 - пер. Арктический, 5;

11.00 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 39;

12.00 — 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 29.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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