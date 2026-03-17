Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 марта 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00— 20.00 - ул. Скальная, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15а.

От теплоснабжения:

9.00— 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25.

От горячего водоснабжения:

9.00-15.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От газоснабжения:

9.30 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3;

9.30 — 13.00 - ул. Гвардейская, 13, 15;

9.00— 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.