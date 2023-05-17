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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 мая.

От горячего водоснабжения:

с 11.30 15 мая до выполнения работ 19 мая - ул. Капитана Буркова, 29, 35;

с 9.00 16 мая до 16.00 19 мая - просп. Ленина, 24, 26;

с 9.30 16 мая до выполнения работ 20 мая - ул. Папанина, 22, 24, 26;

10.00 — 16.00 – просп. Ленина, 25.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 17 мая до выполнения работ - ул. Свердлова, 10 корп. 1, 10 корп. 4.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 7, 8; ул. Марата, 6, 18, 20, 22;

10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 31.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова, 20 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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