Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 мая.
От горячего водоснабжения:
с 11.30 15 мая до выполнения работ 19 мая - ул. Капитана Буркова, 29, 35;
с 9.00 16 мая до 16.00 19 мая - просп. Ленина, 24, 26;
с 9.30 16 мая до выполнения работ 20 мая - ул. Папанина, 22, 24, 26;
10.00 — 16.00 – просп. Ленина, 25.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 17 мая до выполнения работ - ул. Свердлова, 10 корп. 1, 10 корп. 4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 7, 8; ул. Марата, 6, 18, 20, 22;
10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 31.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова, 20 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.