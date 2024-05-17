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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 мая.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - просп. Кольский, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 140а, 140б, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152;

9.00 — 15.00 - ул. Беринга, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 14а, 18;

9.00 — 15.00 - пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Фурманова, 11, 15;

9.00 — 12.00 - ул. Чапаева, 10а;

15.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 35, 41а, 43;

15.00 — 17.00 - гаражи в районе дома № 172/1 по ул. Домостроительной;

15.00 — 17.00 - склад в районе дома № 5 по ул. Домостроительной.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 7, 8, 9;

10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 9, 14, 18;

10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 7;

10.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 15/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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