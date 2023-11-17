Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – до выполнения - пр-д Северный, 16, 18, 32, 23, 25.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Октябрьская, 29; ул. Привокзальная, 20, 22, 24, 26.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 100; просп. Кирова, 23, 25; ул. Аскольдовцев, 32, 34.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - просп. Героев-североморцев, 101, 103, 107;

10.00 – 12.00 - ул. Аскольдовцев, 12;

12.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 3;

11.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 31;

8.00 – 17.00 - автогаражный кооператив №39/1 в районе ул. Полухина.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.