Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00-12.00 - ул. Успенского, 11;
9.00-15.00 - ул. Свердлова, 12 корп. 1;
9.00-18.00 - ул. Шевченко, 1а, 6,6а, 8, 18, 10, 26а, 32, 32/1, 34, 36, 36а, 40.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00-18.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 24, 26, 28;
9.00-18.00 - просп. Кольский, 186.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00-17.00 - просп. Кольский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 5/1, 7, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 19,21;
9.00-17.00 - просп. Кирова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 58.
От теплоснабжения:
9.00 — до выполнения работ - ул. Коминтерна, 20-22, 24.
От электроснабжения:
9.00-12.00 - ул. Ломоносова, 11.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - Театральный бульвар, 6, 7, 8;
10.00-13.00 - ул. Свердлова, 26 корп. 2, 28, 30 корп. 2;
10.00-15.00 - ул. Софьи Перовской, 31/11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.