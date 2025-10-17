Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 октября.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полухина, 11, 12, 12а, 12б;
10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 18;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 26/2, 28, 30/2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 24.00 - просп. Кольский, 218, 220, 222, 224, 226, 228;
9.00 — 24.00 - ул. Капитана Копытова, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 21, 37, 43, 45, 45а.
От теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - пр. Лыжный, 14;
9.00 — 17.00 - ул. Ломоносова, 16, 16а.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — до выполнения - ул. Академика Книповича, 15;
9.00 — до выполнения - просп. Ленина, 39, 41, 43, 45.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.