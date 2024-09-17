Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 25б, 29а;

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 228, 230.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 7/1;

9.00 — 15.00 - ул. Радищева, 12, 14, 22;

9.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 26, 28, 32, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.