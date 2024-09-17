Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 25б, 29а;
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 228, 230.
От газоснабжения:
9.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 7/1;
9.00 — 15.00 - ул. Радищева, 12, 14, 22;
9.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 26, 28, 32, 34.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Николай
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Медникова Светлана
29.08.24 10:27
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Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
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