Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 сентября.
От электроснабжения:
10.00 — 14.00, просп. Ленина, 51;
13.00 — 15.00, просп. Ленина, 53.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00, ул. Коминтерна, 16, 18, 20, 22, 24;
10.00 — 13.00, ул. Прибрежная, 6, 23, 25.
От горячего водоснабжения:
9.30 -до выполнения работ - Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Папанина, 25, 27, 3/1, 4, 3, 1;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Старостина, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 53, 57, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 45, 49 63а, 53/1, 57/1, 2а, 97/1, 103, 91;
14.00 — до 8.00 18 сентября - пр. Связи, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 32, 2, 9, 11, 15, 30;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 39, 7;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Карла Маркса, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 35, 39, 25, 38/1, 15, 17, 19, 27,29, 23/51, 60, 25а, 52, 43, 26, 15а;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Планерная, 1, 3;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Академика Книповича, 48, 52, 22, 24, 25, 38, 40, 27, 29, 33/1, 33/2, 37, 41, 35/1, 39/3, 39/2, 39, 35/3, 43, 45, 47, 51,53, 55, 49/2, 49/3,49/4, 61/2, 65, 61/3, 59, 61/1, 63, 44, 19/1, 36, 36а, 35/2, 33/3, 49а;
14.00 — до 8.00 18 сентября - пр. Северный, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 1, 3;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Софьи Перовской, 43, 43/1;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Буркова, 32/1, 43, 39, 41, 45, 49, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 47, 34, 30, 32, 31;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Полярные Зори, 20, 12, 14, 16, 18, 17/2, 17/3, 17/4, 67, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 58, 50, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/1, 45/1, 35, 35/2, 25/1, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3, 38, 40, 42, 46, 51/33, 47, 62, 51а, 44, 39, 60,46а, 43/2, 36;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Сполохи, 5, 7, 8, 6, 9, 4;
14.00 — до 8.00 18 сентября - пр. Капитана Тарана, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 6, 14, 18, 22, 23, 25, 24;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Трудовых Резервов, 6, 8, 5, 9, 11, 13, 4, 11а, 7, 3;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Радищева, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 2, 26;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 19, 12, 14, 16, 18, 14/1, 22, 1а;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Кильдинская, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Георгия Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 14а, 20а;
14.00 — до 8.00 18 сентября - Верхнеростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 51, 53, 66, 59, 31/1, 27а, 33а, 17а;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Скальная, 26, 28, 30, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 9, 11, 11а, 13,13а, 15, 15а, 35, 12, 14а;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Домостроительная, 24, 24а;
14.00 — до 8.00 18 сентября - ул. Рогозерская, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.