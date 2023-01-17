Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.30 — 16.30 - ул. Сафонова, 17.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 17 января по 17.00 19 января - ул. Шабалина, 43.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Шабалина, 43, 45, 47.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Павлика Морозова, 2/11; просп. Героев-североморцев, 69, 81;

10.00 — 16.00 – просп. Ленина, 55.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.