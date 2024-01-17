Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – до выполнения - ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

9.00 – до выполнения - ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 143, 145, 147;

10.00 – 13.00 - ул. Алексея Генералова, 2/18, 13, 15;

10.00 – 13.00 - ул. Спортивная, 7/6;

10.00 – 16.00 – пр-д Ивана Халатина, 19.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 61.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.