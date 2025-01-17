Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 января.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Октябрьская, 29;

9.00 — 23.00 - ул. Привокзальная, 20, 22, 24, 26.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Ушакова, 18.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 19;

9.00 — 16.00 - ул. Инженерная, 2а, 4, 6а.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Калинина, 16, 18, 20, 31а;

9.00 — 16.00 - ул. Шестой комсомольской батареи, 11, 13;

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 24а.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 143, 145, 147;

10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 4, 6/1;

10.00 — 13.00 - ул. Привокзальная, 16;

10.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 23, 29.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.