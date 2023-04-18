Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 27, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 1, 10, 12, 4, 5, 6;
9.00 — 15.00 - ул. Калинина, 16, 18; ул. Шестой комсомольской батареи, 11, 13;
с 9.00 — до выполнения работ - ул. Старостина, 13 корп. 1, 13 корп. 2.
От горячего водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Буркова, 27.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 16корп. 2.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 5; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.