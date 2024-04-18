Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 апреля.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 4;
10.00 — 13.00 - ул. Морская, 11;
10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 6;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78/4;
10.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 4.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 20.00 - ул. Ломоносова, 1/13, 3, 5, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11;
9.30 — 20.00 - ул. Чапаева, 10, 10а, 10б;
9.30 — 20.00 - ул. Фурманова, 10, 11, 15;
9.30 — 20.00 - ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8;
9.30 — 20.00 - ул. Капитана Пономарева, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 12, 14;
9.30 — 20.00 - ул. Академика Павлова, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.