Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 апреля.

От холодного водоснабжения:

8.00 — 24.00 - ул. Баумана, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 47, 47а, 49;

8.00 — 24.00 - ул. Генерала Щербакова, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

8.00 — 24.00 - ул. Бондарная, 1, 12а, 28, 30, 32, 34;

8.00 — 24.00 - просп. Кольский, 129/1, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 149, 149а, 151, 153, 155, 157, 159.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Скальная, 33;

11.00 — 14.00 - ул. Скальная, 37;

12.00 — 15.00 - ул. Старостина, 45;

12.00 — 14.00 - просп. Кирова, 24;

13.00 — 15.00 - просп. Ленина, 62/11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Морская, 5;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78/4;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 6;

10.00 — 14.00 - ул. Комсомольская, 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.