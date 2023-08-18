Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 15 августа до выполнения 21 августа – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов.

Промывка теплосети:

с 17 августа до выполнения 18 августа – промывка теплосети котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Молодёжная (Росляково), 10-11,12, 13, 15, 16, 17, 19; ш. Североморское (Росляково), 10-12, 14, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

11.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 36;

13.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Жуковского, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 28/13; ул. Привокзальная, 8;

10.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 91.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Инженерная, 2а; ул. Капитана Буркова, 27;

9.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 21, 23; ул. Павлова, 12, 12а, 14; ул. Радищева, 58; ул. Рылеева, 5; ул. Чехова, 10 - 12/37, 13/39, 3, 4, 5, 6, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.