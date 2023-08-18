На горнолыжном комплексе Кольской АЭС состоится летний экстремальный забег «Салма – Энергия атома»С 1 августа были увеличены пенсии более 78 тысяч пенсионеров Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.08.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 15 августа до выполнения 21 августа – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов.

Промывка теплосети:

с 17 августа до выполнения 18 августа – промывка теплосети котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Молодёжная (Росляково), 10-11,12, 13, 15, 16, 17, 19; ш. Североморское (Росляково), 10-12, 14, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

11.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 36;

13.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Жуковского, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 28/13; ул. Привокзальная, 8;

10.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 91.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Инженерная, 2а; ул. Капитана Буркова, 27;

9.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 21, 23; ул. Павлова, 12, 12а, 14; ул. Радищева, 58; ул. Рылеева, 5; ул. Чехова, 10 - 12/37, 13/39, 3, 4, 5, 6, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Любить нельзя забыть». Художественный фильм (16+)16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Работа не на полную: компании Мурманской области ищут студентов на подработку в учебное время-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, доллар США дешевеет к евро и иене, укрепляется в паре с фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Министерство транспорта РФ опубликовало паспорт проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика