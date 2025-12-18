Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 декабря.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 15, 17;
10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 34/1, 40;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 50.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Дзержинского, 2/33, 3, 4;
9.00 — 18.00 - ул. Шмидта, 31/1, 33а, 35.
От горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения - ул. Старостина, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91 (д/с№ 153), 93, 95, 97, 99.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 8, 10а, 12;
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 151, 163.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Шабалина, 11, 13, 19, 21, 23, 25а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.