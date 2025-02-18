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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 февраля.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 2, 3, 4;

10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9 корп. 3, 9 корп. 5;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 33.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - пер. Дальний, 8, 10;

9.00 — 17.00 - ул. Радищева, 62/1, 64, 68, 70, 72/6;

9.00 — 17.00 - ул. Чехова, 3, 5, 7, 9.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 20, 22, 24, 24а;

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарёва, 1/16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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