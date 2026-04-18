Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 и 20 апреля 2026 года.

18 апреля

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 39, 41;

10.00 — 13.00 - ул. Фурманова, 15;

10.00 — 13.00 - ул. Чапаева, 10.

20 апреля

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Егорова, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.