Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 и 20 мая.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

18 мая

9.00 — до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 31.

От газоснабжения:

18 мая

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 13;

10.00 — 13.00 - ул. Марата, 6.

От электроснабжения:

20 мая

9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.