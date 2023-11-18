Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 и 20 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Свердлова, 25.

От газоснабжения:

18 ноября

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 48 корп. 1.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - просп. Ленина, 29, 31; ул. Генерала Журбы, 1, 10, 4, 6;

10.30 — 12.30, ул. Ковалева, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.