Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 и 20 октября.

18 октября

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 4.

От электроснабжения:

4.00 — 20.00 - ул. Домостроительная, 18/3, 11, 11/1, 12;

4.00 — 20.00 - ул. Свердлова, 29а,29/3;

4.00 — 20.00 - ул. Челюскинцев, 7 пом. 2а;

4.00 — 20.00 - ш. Верхнеростинское, 5, 50.

20 октября

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1;

9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 8, 10а;

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 161, 163;

9.00 — 20.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 11; 31;

13.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 38/28;

10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 20/2, 22/33;

13.00 — 15.00 - ул. Александра Невского,97/60.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
