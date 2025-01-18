Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 и 20 января.

18 января

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Баумана, 4;

10.00 — 13.00 - ул. Генерала Журбы, 10;

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 95, 101;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2.

20 января

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - пр. Капитана Тарана, 3, 4;

9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 34;

10.00 — 14.00 - ул. Октябрьская, 28;

10.00 — 14.00 - пр. Автопарковый, 2/1, 2/3;

9.00 — 23.00 - Нижне-Ростинское шоссе, 30, 39;

9.00 — 23.00 - Угольная база, 9;

9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 2.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 41, 47, 49.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.