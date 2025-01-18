Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 и 20 января.
18 января
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Баумана, 4;
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Журбы, 10;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 95, 101;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2.
20 января
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - пр. Капитана Тарана, 3, 4;
9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 34;
10.00 — 14.00 - ул. Октябрьская, 28;
10.00 — 14.00 - пр. Автопарковый, 2/1, 2/3;
9.00 — 23.00 - Нижне-Ростинское шоссе, 30, 39;
9.00 — 23.00 - Угольная база, 9;
9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 2.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 41, 47, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.