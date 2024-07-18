Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов;

с 17 июля до выполнения работ 30 июля – плановый ремонт котельной «Абрам –Мыс» (АО «МЭС») - 16 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 23.00 - ул. Шабалина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

9.00 - 15.00 - ул. Дзержинского, 2/33, 4;

9.00 - 15.00 - ул. Шмидта, 33а;

9.00 - 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 10а, 12, 14, 14а, 16;

10.00 - 16.00 - пр. Северный, 14, 16.

От горячего водоснабжения:

9.00 – до выполнения, ул. Профессора Сомова, 4, 6;

9.00 – до выполнения, ул. Капитана Буркова, 19/2, 19а, 21, 23, 25;

9.00 – до выполнения, пр. Капитана Тарана, 2, 4.

От газоснабжения:

10.00 - 15.00 - ул. Володарского, 2б.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.