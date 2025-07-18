Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173;

9.00 — 17.00 - Прибрежная автодорога, 17/1.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 79, 81, 83, 77;

9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 12, 13, 14, 14а;

9.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 14, 16;

9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 1.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Серафимовича, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;

8.00 — 17.00 - ул. Шолохова, 7;

8.00 — 17.00 - ул. Фурманова, 7, 9, 10, 11, 15;

8.00 — 17.00 - ул. Чапаева, 10, 10а, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 84, 86.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.