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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 июня.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 16 июня и до выполнения 30 июня - плановый ремонт (полная остановка источника) теплосети ЦТП «Котельная №1 по ул. Прибрежной» (ООО «Тепло Людям Кандалакша») — 8 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

Опрессовка теплосети:

с 16 июня и до выполнения 19 июня - опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 17 июня и до выполнения работ 23 июня - опрессовка теплосети котельной «Восточная» — 721 дом.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Свердлова, 2/3, 2/4, 2/6, 2/7, 9, 9а, 9б.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Достоевского, 30, 31, 32.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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