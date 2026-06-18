Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 июня 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Адмирала Флота Лобова, 10, 35;
9.00 — 20.00 - пер. Арктический, 9;
9.00 — 20.00 - ул. Ушакова, 4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 11/2.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 34.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.