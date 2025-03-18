Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 марта.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 13, 15;
10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 28;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 12, 16.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Карла Маркса, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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