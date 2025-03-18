Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 марта.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 13, 15;

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 28;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 12, 16.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Карла Маркса, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.